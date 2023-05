NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Führungswechsel bei dem Tabakkonzern komme zumindest für ihn überraschend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe den bisherigen Finanz- und neuen Firmenchef Tadeau Marroco positiv, frage sich aber, ob der Wechsel - zusammen mit der im Februar bekannt gegebenen Streichung von Aktienrückkäufen - Ergebnis verborgener Probleme bei dem Unternehmen sei. Die Bonuszahlungen für das vergangene Jahr deuteten aber nicht auf eine Unzufriedenheit mit dem bisherigen Amtsinhaber Jack Bowles hin./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 02:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 02:36 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.