NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2600 Pence belassen. Zunehmendes Interesse der Konsumenten an Produkten mit geringeren Gesundheitsrisiken seien im Gegenzug ein wachsendes Risiko für die Tabakbranche, schrieb Analyst Sanath Sudarsan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme der ungünstige demographische Trend. Bei den Briten sieht Sudarsan vor allem die hohen Verbindlichkeiten als starke Bremse./ag/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.