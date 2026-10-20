BAWAG Aktie
|160,70EUR
|-2,90EUR
|-1,77%
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
BAWAG kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 191 auf 193 Euro nach oben revidiert. Zudem bestätigte die Deutsche Bank-Expertin Marlene Eibensteiner ihre Kaufempfehlung "Buy" für die BAWAG-Anteilsscheine. Die "Investment-Story" bleibe intakt, schreibt sie nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen der Bank.
Die Ergebnisse der BAWAG für das dritte Quartal 2026 fielen etwas schwächer aus als erwartet. Der Nettogewinn lag ein Prozent unter den Prognosen, entsprach jedoch einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Während der Zinsüberschuss sowie die Provisionserträge weitgehend den Erwartungen entsprachen, konnten ein stärkeres übriges Ergebnis und um 2 Prozent niedrigere Kosten als geplant die um 13 Prozent über den Erwartungen liegenden Risikokosten nicht ausgleichen, hieß es weiter.
Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse bei 160,3 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/moe
ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com
AFA0021 2026-10-20/10:12
|Zusammenfassung: BAWAG kaufen
|
Unternehmen:
BAWAG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
193,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
160,30 €
|
Abst. Kursziel*:
20,40%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
160,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,47%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAWAG
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu BAWAG
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|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.02.18
|BAWAG Kauf
|Erste Group Bank
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|25.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.07.23
|BAWAG neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.23
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|160,70
|-1,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.