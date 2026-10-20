BAWAG Aktie

160,70EUR -2,90EUR -1,77%
BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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20.10.2026 10:12:00

BAWAG kaufen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 191 auf 193 Euro nach oben revidiert. Zudem bestätigte die Deutsche Bank-Expertin Marlene Eibensteiner ihre Kaufempfehlung "Buy" für die BAWAG-Anteilsscheine. Die "Investment-Story" bleibe intakt, schreibt sie nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen der Bank.

Die Ergebnisse der BAWAG für das dritte Quartal 2026 fielen etwas schwächer aus als erwartet. Der Nettogewinn lag ein Prozent unter den Prognosen, entsprach jedoch einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Während der Zinsüberschuss sowie die Provisionserträge weitgehend den Erwartungen entsprachen, konnten ein stärkeres übriges Ergebnis und um 2 Prozent niedrigere Kosten als geplant die um 13 Prozent über den Erwartungen liegenden Risikokosten nicht ausgleichen, hieß es weiter.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse bei 160,3 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/moe

ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com

AFA0021 2026-10-20/10:12

Zusammenfassung: BAWAG kaufen
Unternehmen:
BAWAG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
193,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
160,30 € 		Abst. Kursziel*:
20,40%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
160,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,47%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

BAWAG 160,70 -1,77% BAWAG

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12:30 Wacker Neuson Buy Warburg Research
12:29 Dürr Buy Warburg Research
12:25 Apple Neutral UBS AG
12:22 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:20 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:19 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:00 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
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08:51 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:50 Linde Outperform Bernstein Research
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08:46 Symrise Market-Perform Bernstein Research
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08:06 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:52 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:46 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:40 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07:33 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
07:32 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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