Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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10.11.2026 09:31:39

Bayer Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der soliden Quartalszahlen hob Analystin Virginie Boucher-Ferte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 an, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,86 € 		Abst. Kursziel*:
14,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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