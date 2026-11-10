Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der soliden Quartalszahlen hob Analystin Virginie Boucher-Ferte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 an, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,86 €
|
Abst. Kursziel*:
14,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
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KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
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