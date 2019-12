MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Das Management der Leverkusener halte sich an seine auf dem letztjährigen Kapitalmarkttag ausgegeben Pläne, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Man arbeite zudem derzeit wohl eifrig an einem Glyphosat-Vergleich in den USA./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 08:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.