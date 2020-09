FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer angesichts der Vertragsverlängerung mit Konzernchef Werner Baumann und vermeldeter Fortschritte bei den Verhandlungen im Glyphosat-Prozess auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ohne weitere Details zu einem möglichen Vergleich sei es zu früh, um sich an der Nachricht zu erfreuen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Es scheine aber so, als ob der Prozess in die richtige Richtung verlaufe./tih/ajx



