FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 66 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate aus dem dritten Quartal seien ein klarer Schritt hin zum Besseren gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Tagesgeschäft gebe ein vielversprechendes Bild für 2022 ab, vor allem im Agrargeschäft. Die Weitergabe gestiegener Rohstoffkosten an die Kunden sollte auch im kommenden Jahr helfen./men/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2021 / 08:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.