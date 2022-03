NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit "Buy" und einem Kursziel von 64 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fundamentaldaten für den Agrarbereich verbesserten sich, die Preisentwicklung dürfte folgen und die Entwicklung der Wechselkurse sollte deutlichen Rückenwind liefern, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie zum Agrar- und Pharmakonzern. Er ist daher trotz der Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg sowie Veräußerungen positiv gestimmt für das operative Ergebnis für 2024. Zudem verwies er auf den deutlichen Bewertungsabschlag der Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 14:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 20:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.