NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach der Ablehnung eines Berufungsantrags durch das oberste US-Gericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach einer vorherigen Empfehlung der US-Regierung sei eine andere Entscheidung sehr unwahrscheinlich gewesen, zeigte sich Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion nicht überrascht. Für verbleibende und zukünftige Fälle müsse Bayer nun wohl von seinen Rückstellungen zehren./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2022 / 10:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2022 / 10:10 / ET



