ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die am Wochenende vorgestellten Phase II-Daten zum Gerinnungshemmer Asundexian stützten die Entscheidung des Konzerns voll und ganz, nun eine zulassungsrelevante Studie zur Schlaganfallprävention einzuläuten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein Erfolg bei dieser Indikation würde Asundexian in die Lage versetzen, größer zu werden als der aktuelle Kassenschlager Xarelto. Unklar bleibe zum aktuellen Zeitpunkt die Zukunft des Mittels bei der Vorbeugung gegen einen Herzinfarkt./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 13:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2022 / 13:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.