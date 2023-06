ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die gemeinsam mit Bluerock entwickelte Stammzellentherapie gegen die Parkinson-Krankheit sei ein revolutionärer Ansatz und zeige, dass der Konzern wirklich innovativ arbeite, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Projekt befinde sich allerdings noch in den Anfängen, weshalb die Daten der Phase I wohl kaum Einfluss auf den Aktienkurs des Agrarchemie- und Pharmakonzerns haben dürften./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.