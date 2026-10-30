Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die Leverkusener hätten in den USA einen ermutigenden ersten Glyphosat-Gerichtserfolg eingefahren im Nachgang der Grundsatzentscheidung des Supreme Courts, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Im Fokus stehe nun die ausstehende richterliche Zustimmung zur vereinbarten Einigung in der Glyphosat-Sammelklage./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,70%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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