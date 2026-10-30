NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Die Leverkusener hätten in den USA einen ermutigenden ersten Glyphosat-Gerichtserfolg eingefahren im Nachgang der Grundsatzentscheidung des Supreme Courts, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Im Fokus stehe nun die ausstehende richterliche Zustimmung zur vereinbarten Einigung in der Glyphosat-Sammelklage./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.