FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Bildung eines Sonderausschusses mit Blick auf die US-Klagewelle gegen den Unkrautvernichter Glyphosat sowie der Einstieg des Hedgefonds-Investors Elliott seien klare Stimmungsaufheller, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jedes Signal der Bereitschaft zur Beilegung der Rechtsstreits würde wohl, selbst bei erheblichen Kosten, positiv aufgenommen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.