FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Bayer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 69 auf 86 Euro angehoben. Der Risikoabschlag im Zuge der Prozesse um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat sei zu hoch, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er gehe zwar davon aus, dass die Zahl der Klagen weiter steigt. Es werde jedoch wohl eher zu Vergleichen kommen statt zu weiteren Gerichtsentscheidungen. Die Prognose des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für das Geschäftsjahr 2019 hält der Experte für erreichbar./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 15:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.