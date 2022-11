FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 76 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Wie erwartet habe sich bei dem Agrarchemie- und Pharmakonzern die positive Entwicklung fortgesetzt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das vierte Quartal 2022 und für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Experte derweil weitere erhebliche Kostenbelastung durch die Inflation, die insbesondere im Pharmasektor nur begrenzt an die Kunden weitergegeben werden könne. Der Fachmann reduzierte daher seine Gewinnschätzungen fu?r 2023./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 15:12 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 15:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.