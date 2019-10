NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die Anleger sollten sich auf einen deutlichen Anstieg der Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat gefasst machen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könnte Sorgen schüren, dass die daraus resultierenden Belastungen höher als erwartet ausfielen./gl/he



