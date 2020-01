NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 91 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem sich die europäischen Pharmawerte 2019 besser als die US-Branche entwickelt hätten, stünden die Chancen auf eine Wiederholung im laufenden Jahr weniger gut, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Zahlen für das Schlussquartal sollten kaum als Kurstreiber fungieren, weshalb der Fokus auf den Ausblicken für 2020 liege. Der Favorit des Analysten ist Novo Nordisk wegen vieler potenzieller Kurstreiber im ersten Halbjahr und einem eher konservativen Ausblick für das US-Geschäft. Dahinter folgen UCB und Sanofi. Bei Bayer gebe es - abgesehen von einer Lösung im US-Glyphosat-Streit - hingegen vorerst keine größeren Kurstreiber./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 05:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 07:05 / UTC



