NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahresziele des Pharma- und Agrarchemiekonzerns für 2022 seien immer noch zu niedrig, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar bestünden noch Bedenken hinsichtlich der Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat, aber in diesem Klima sei ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum für 2022 und eine solide Performance für 2023 und 2024 zu erwarten./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2022 / 23:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2022 / 04:04 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.