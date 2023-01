NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann senkte insbesondere aufgrund von Währungseffekten seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Pharma- und Agrarchemiekonzern. Diese lägen aber immer noch über den Konsensprognosen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 19:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.