NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein Expertengespräch habe ihn in der Einschätzung bestärkt, dass die Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ein überschaubares Risiko berge, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt habe schon viel eingepreist, erklärte er mit Blick auf das Kursniveau von 68 Euro und den von ihm kalkulierten Wert von 82 Euro im Basisszenario./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



