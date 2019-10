LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer vor Quartalszahlen aus dem europäischen Pharmasektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das dritte Quartal diene für gewöhnlich nicht gerade für neue Unternehmensprognosen und so sehe er denn mit Ausnahme bei GlaxoSmithKline auch nur wenig Spielraum für Änderungen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Bayer seien inzwischen die Nachrichten zum Agrarchemie-Geschäft besser, wenngleich sie eine etwas schwächere Erholung im Jahr 2020 implizierten. Das Consumer-Geschäft sollte sich indes weiter erholen und das Pharmageschäft sehe insgesamt gut aus./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 03:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.