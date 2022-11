NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 80 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Konsensschätzungen spiegelten den Druck der 2023 zu erwartenden Normalisierung der Glyphosatpreise auf das operative Ergebnis (Ebitda) wohl noch nicht vollständig wider, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Höhere Preise und Einsparungen dürften auch angesichts der zu erwartenden Inflationsentwicklung nicht ausreichen, diesen Druck zu kompensieren. Daher rechnet Vosser im kommenden Jahr mit einem moderaten Rückgang von Ebitda und Ergebnis je Aktie (EPS) und senkte entsprechend seine Schätzungen für den Agrarchemie- und Pharmakonzern./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 02:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 02:01 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.