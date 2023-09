MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Baywa mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Rene Rückert sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie mehrere Kurstreiber für die Aktien des Agrarhandelskonzerns, der in seinen Augen von Investoren oftmals übersehen werde und zudem unterbewertet sei. Der neue Baywa-Chef lege den Fokus auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital sowie auf den Finanzmittelfluss. Zudem sollten sich die Gewinne im Agrargeschäft erholen. Ferner dürfte mit Blick auf das operative Gewinnziel für 2025 ein Großteil aus dem Geschäft mit Erneuerbaren Energien kommen. Ein weitere Kurstreiber sei der Verkauf des Solar-Handelsgeschäfts./mis/la



