FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Baywa nach Zahlen von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Münchener Agrarhändler und Mischkonzern habe mit 2022 ein Premium-Jahr in den Büchern, das sich so aber vorerst nicht wiederholen dürfte, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte aber auch das Jahr 2023 "schmackhaft" werden für Baywa. Er ist zudem der Ansicht, dass die Neuausrichtung des Unternehmens langfristig sinnvoll sei./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 10:23 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 10:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.