HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 24 auf 20 Euro gesenkt. Die hohe Nettoverschuldung könnte zur Belastung für den Agrarhändler werden, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wir gehen nun davon aus, dass die Virus-Pandemie einen größeren Einfluss auf die Verkaufspreise, die Logistik und die Verfügbarkeit von Produkten haben wird als ursprünglich angenommen./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



