LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat BBVA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 5,50 auf 5,40 Euro gesenkt. Die spanischen Banken sollten in der gegenwärtigen Niedrigzins- und Niedrigwachstumsphase zu den Gewinnern zählen, schrieb Analyst Iason Kepaptsoglou in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Kaufempfehlung für die BBVA begründete er mit der jüngsten Abwertung der iberischen Geldhäuser. Das neue Kursziel rechtfertigte der Experte mit seinen konservativeren Gewinnprognosen, die allerdings erneut auf Währungsschwankungen zurückzuführen seien./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2019 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2019 / 02:15 /GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.