ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 6,60 auf 7,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu spanischen Banken mit Blick auf die steigenden Zinsen in Europa seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent an. Sämtliche von ihm beobachteten spanischen Häuser seien weiter ein Kauf. Allerdings seien insbesondere BBVA und Santander "hart" bewertet und böten daher vergleichsweise großes Aufwärtspotenzial./tav/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.