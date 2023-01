ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 7,65 auf 7,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der spanischen Bank habe sich in den vergangenen Monaten ordentlich entwickelt, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ergebniserwartungen für wichtige Märkte wie Spanien und Mexiko erschienen angesichts der immer noch positiven Geschäftsdynamik konservativ./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 00:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.