NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen zum vierten Quartal 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Prognosen für das laufende Jahr seien optimistisch, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das gelte vor allem für die Aussagen zum mexikanischen Markt. Auch in puncto Kapitalaustattung habe die Bank gut abgeschnitten, was einen kleinen Aktienrückkauf erlaube./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 01:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 01:55 / ET



