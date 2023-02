NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA nach der Berichtssaison der spanischen Banken von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjie Creelan-Sandford passte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnprognosen für die Institute nach oben an. Dies reflektiere die stärkere Dynamik bei den Zinsüberschüssen und die besseren Aussichten mit Blick auf die Qualität der Vermögenswerte./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 13:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 13:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.