NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,00 Euro belassen. Die spanische Großbank habe ein solides Zahlenwerk zum ersten Quartal abgeliefert, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Einhergegangen sei dies mit angehobenen Erwartungen für das Wachstum der Nettozinserträge in Spanien und Mexiko für 2023. Zudem seien bessere mittelfristige Geschäftsplanziele in der Zukunft sowie potenziell höhere Ausschüttungen von überschüssigem Kapital in diesem oder im nächsten Jahr in Aussicht gestellt worden./ck/he



