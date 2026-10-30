BBVA Aktie
|21,41EUR
|-0,35EUR
|-1,61%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
30.10.2026 12:51:10
BBVA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,65 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei recht ruhig gewesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Mittelfristig laufe bei der Bank alles rund./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23,65 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,49 €
|
Abst. Kursziel*:
10,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,46%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
29.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Bankensektor schwächelt - BBVA und ING verfehlen Erwartungen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Ausblick: BBVA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.26
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|21,29
|-2,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research