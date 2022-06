NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 7,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Finanzinstitut. Er geht nun von schnelleren und deutlicheren Leitzinsanhebungen aus als bisher. Seine Prognose für die Nettozinserträge hob er daher für 2022 und 2023 um jeweils etwa 10 Prozent an. Nicht berücksichtigt habe er in seinem Modell zur spanischen Großbank bisher, dass diese vom zweiten Quartal an damit beginnen könnte, die Türkei unter den Annahmen einer Hyperinflation zu behandeln (IAS 29 Standard). Die "Visibilität" sei noch zu gering./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2022 / 16:33 / BST

