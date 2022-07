NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Pläne der Regierung in Madrid, spanische Banken wegen der wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Inflation mit einer befristeten Sondersteuer in Abhängigkeit von den jeweiligen Bankverbindlichkeiten zu belegen. Dies könnte die Vorsteuergewinne der Institute im Schnitt um rund sieben Prozent drücken, schrieb die Expertin mit Verweis auf eine ähnliche, von Schweden eingeführte Bankensteuer./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 16:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 16:43 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.