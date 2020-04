NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Nach der Überarbeitung ihrer Ergebnisschätzungen für die europäische Bankenbranche wegen höherer Wertberichtigungen und Eigenkapitalkosten sowie geringerer Wachstumserwartungen habe sie nun auch ihre Prognosen für Dividenden und Aktienrückkäufe gekappt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Dabei verwies sie auf die noch ungewissen Auswirkungen der Corona-Krise./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 05:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 05:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.