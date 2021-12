NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit der Wahrscheinlichkeit weiterer Aktienrückkäufe in der Bankenlandschaft, die inzwischen ein gängiges Mittel für Ausschüttungen seien. Alle Banken hätten das Potenzial, laufende Aktienrückkäufe schneller zu beenden als geplant. Die BBVA dürfte Mitte März ihre erste Tranche beenden, und damit noch rechtzeitig vor den im April anstehenden Quartalszahlen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 19:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 00:45 / ET



