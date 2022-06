NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,40 Euro belassen. Die von der spanischen Großbank angekündigte Bilanzierung der Hyperinflation in der Türkei zeige, wie instabil die wirtschaftliche Lage in dem Land sei und wie schwierig sich die Bilanzierung ihrer dortigen Aktivitäten gestalte, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es falle schwer, sich vorzustellen, wie Investoren dem Türkei-Geschäft des Geldhauses noch Wert beimessen./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 14:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 14:00 / EDT



