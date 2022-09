NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Analyst Benjamin Toms verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den fulminanten Kurssprung der Aktie der türkischen Tochterbank Garanti im August um 58 Prozent. In türkischen Lira gerechnet liege der Kurs damit 98 Prozent über dem Kaufpreis, in Euro gerechnet allerdings 47 Prozent darunter. Warum sich das kaum auf den BBVA-Kurs ausgewirkt habe, liege daran, dass die Analysten aufgrund einer hyperinflationären Rechnungslegung in der Türkei sehr hohe Eigenkapitalkosten für diese Sparte ansetzen. Daher schlügen sich etwaige Ergebnissteigerungen nicht in der Bewertung nieder./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 17:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 00:45 / EDT





