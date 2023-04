NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA vor den Quartalszahlen der spanischen Bank von 7,75 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die BBVA dürfte über eine positive Dynamik in Spanien und Mexiko berichten, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenwind komme aus der Türkei, während Währungs- und Marktbewegungen der harten Kernkapitalquote Rückenwind verliehen haben dürften./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 13:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 13:26 / EDT





