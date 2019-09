MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Analyst Knut Woller äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu einer möglichen Fusion des IT-Dienstleisters mit dem norwegischen Branchenkollegen Atea. Man solle zwar nie nie sagen, aber aktuell dränge sich ein derartiger Deal nicht auf, meinte der Experte. So dürfte es schwierig und kostspielig sein, die relativ niedrige Profitabilität von Atea im Laufe der Zeit auf das Niveau von Bechtle zu heben./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 18:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 18:04 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.