LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Bechtle nach dem gutem Lauf der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 110 auf 120 Euro angehoben. Analyst Henrik Paganetty passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine organischen Umsatzerwartungen bis 2021 für den IT-Dienstleister und deshalb auch das Kursziel nach oben an. Er betonte aber, dass der Aktienkurs mittlerweile dem fairen Wert entspreche und so keine Kaufempfehlung mehr angebracht sei./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 02:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.