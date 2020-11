HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen zum dritten Quartal von 155 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle und pandemiebedingter Einsparungen habe der IT-Dienstleister seine Profitabilität deutlich steigern können, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen letztlich auch mit seinen Gewinnkennziffern positiv überrascht. Froberg erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2021./la/fba



