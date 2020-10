FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Bechtle von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 172 auf 182 Euro angehoben. Analyst Thorsten Reigber attestierte dem IT-Dienstleister in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke vorläufigen Quartalszahlen. "Der Kurs ist in den letzten Wochen deutlich zurückgekommen, so dass wir für mittel- bis langfristig orientierte Investoren eine gute Einstiegsmöglichkeit sehen", so der Experte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 10:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 10:58 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.