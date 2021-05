FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum ersten Quartal von 196 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe insgesamt stark abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Unternehmen die Lieferantenschwierigkeiten im Markt weiterhin so gut meistern, wäre eine Anhebung des Ausblicks bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum zweiten oder dritten Quartal vorstellbar./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 10:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 13:14 / MESZ



