FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach vorläufigen Jahreszahlen von 76 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des IT-Dienstleisters seien "angesichts der erheblichen Lieferprobleme in der IT-Industrie leicht unter den Markterwartungen ausgefallen", schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Der stark gestiegene Auftragsbestand spreche aber für eine weiter hohe Nachfrage, und der deutlich gesunkene Aktienkurs biete eine gute Einstiegsmöglichkeit in das langfristig attraktive Papier./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 10:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 10:54 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.