Befesa Aktie
|37,15EUR
|0,10EUR
|0,27%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 44 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine erhöhten Schätzungen für den Industrie-Recycler spiegelten die erheblichen US-Steuergutschriften in den kommenden Jahren und die daraus resultierende, höhere Wahrscheinlichkeit für Aktienrückkäufe 2027 wider, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. 2026 erwartet er die Ergebnisse in der oberen Hälfte der neuen Unternehmens-Zielspannen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,40 €
|
Abst. Kursziel*:
41,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,66%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
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09:28
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28.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
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28.10.26
|ROUNDUP: Industrie-Recycler Befesa erhöht Ergebnisziel - überrascht im Quartal (dpa-AFX)
|
28.10.26
|EQS-News: FY 2026 Adj. EBITDA guidance narrowed to €260m - €270m and Critical Minerals US grant to add €26m in EBITDA in Q4 2026, resulting in a new guidance of €286m - €296m (EQS Group)
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|Befesa Buy
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|28.10.26
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|20.10.26
|Befesa Hold
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|06:34
|Befesa Buy
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|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
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|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Befesa Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|37,15
|0,27%
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|12:50
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|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
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|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
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|12:25
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|12:25
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|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
|12:20
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