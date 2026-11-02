Befesa Aktie
|37,85EUR
|1,35EUR
|3,70%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Recycler von Industrieabfällen der Stahl- und Aluminiumindustrie von hohen Zinkpreisen an der London Metal Exchange./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,65 €
|
Abst. Kursziel*:
19,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,89%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
09:28
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
09:23
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Befesa auf 45 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
29.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.26
|XETRA-Handel SDAX mittags knapp behauptet (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Befesa
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|37,70
|3,29%
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|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:50
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|06:27
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.