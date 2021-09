HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Befesa anlässlich der "German Corporate Conference" der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Aussagen des Konzernchefs Havier Molina Montes untermauerten, dass 2021 ein Rekordjahr für den Recycling-Spezialisten werde, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das obere Ende der diesjährigen Zielspanne sei in Reichweite./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 08:51 / GMT

