HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Quartalszahlen von 79 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recyclingspezialist habe sich in einem schwierigen Umfeld robust gezeigt und die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sieht er das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im laufenden Jahr nun eher in der unteren Hälfte der Unternehmenszielspanne und senkte seine Prognosen entsprechend. In den Aktien biete sich derweil trotz der kurzfristig erwartbaren Schwankungen eine attraktive Einstiegsgelegenheit in eine strukturelle Wachstumsstory./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



