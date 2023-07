NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Befesa von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den am 27. Juli anstehenden Quartalszahlen nahm Analyst Moomal Irfan in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Änderungen seiner Schätzungen für den Recycling-Spezialisten vor. An seinen Jahreserwartungen änderte er aber nichts./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 08:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



